MotoGP, cosa cambia per Bagnaia ad Austin senza Marquez e Bastianini: vietato fare ancora regali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Marc Marquez, Pol Espargarò e Enea Bastianini out, Miguel Oliveira in. Questo è, in soldoni, il bollettino medico che precede il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul COTA – Circuit of the Americas, vedremo solamente un rientro dopo le cadute in serie di Portimao. Se, oggettivamente, di Pol Espargarò si sapeva che il rientro sarebbe stato sposato molto più in là nel tempo, per il Cabroncito e “La Bestia”, le speranze erano maggiori. Ma, come detto, la pista texana non vedrà in azione né Marc Marquez, né Enea Bastianini. Al loro posto saranno in scena Stefan Bradl e Michele Pirro, togliendo di scena due rivali molto pericolosi per Francesco Bagnaia in ottica titolo iridato. Il campione del mondo in carica sa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Marc, Pol Espargarò e Eneaout, Miguel Oliveira in. Questo è, in soldoni, il bollettino medico che precede il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2023. Sul COTA – Circuit of the Americas, vedremo solamente un rientro dopo le cadute in serie di Portimao. Se, oggettivamente, di Pol Espargarò si sapeva che il rientro sarebbe stato sposato molto più in là nel tempo, per il Cabroncito e “La Bestia”, le speranze erano maggiori. Ma, come detto, la pista texana non vedrà in azione né Marc, né Enea. Al loro posto saranno in scena Stefan Bradl e Michele Pirro, togliendo di scena due rivali molto pericolosi per Francescoin ottica titolo iridato. Il campione del mondo in carica sa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _imtheproblem_m : Di cosa ci siamo privati - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Il leader della classifica iridata ha realizzato davvero cosa… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Il leader della classifica iridata ha realizzato davvero co… - Fraaa97 : Conquiste delle mie uova di Pasqua anche se non ho ancora capito bene cosa sia quel cosino trovato in quello della… - infoitsport : MotoGP, Marc Marquez addio: non ci sono più dubbi, cosa sta accadendo -