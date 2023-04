MotoGP, Carmelo Ezpeleta: “Senza Valentino Rossi non abbiamo perso un centesimo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Valentino Rossi manca alla MotoGP? Secondo Carmelo Ezpeleta la risposta è negativa. Il boss del Circus delle due-ruote ha chiarito alcuni aspetti legati alla gestione del Motomondiale, in un’intervista concessa a La Repubblica. Il tema è il seguente: interesse da parte del pubblico nei confronti della categoria, dopo l’uscita di scenda del “Dottore”. Stando a quanto affermato da Ezpeleta, il ritiro di Rossi non ha influito in alcun modo sui problemi economici di cui tutto il sistema motociclistico ha sofferto. “Con la pandemia siamo passati da 100 a 0 e lo scorso anno abbiamo sofferto come tutti“, il concetto chiaro espresso dall’iberico. “Quanto a Valentino, mi manca solo come amico. La sua partenza non ci ha fatto perdere un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023)manca alla? Secondola risposta è negativa. Il boss del Circus delle due-ruote ha chiarito alcuni aspetti legati alla gestione del Motomondiale, in un’intervista concessa a La Repubblica. Il tema è il seguente: interesse da parte del pubblico nei confronti della categoria, dopo l’uscita di scenda del “Dottore”. Stando a quanto affermato da, il ritiro dinon ha influito in alcun modo sui problemi economici di cui tutto il sistema motociclistico ha sofferto. “Con la pandemia siamo passati da 100 a 0 e lo scorso annosofferto come tutti“, il concetto chiaro espresso dall’iberico. “Quanto a, mi manca solo come amico. La sua partenza non ci ha fatto perdere un ...

