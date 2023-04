MotoGP | Bastianini salta anche il GP di Austin | al suo posto Pirro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Secondo forfait inper il prossimo GP degli Stati Uniti in programm ad, Texas, il prossimo fine settimana. Dopo Marc Marcquez ha annunciato che non prenderà parte alla garaEnea. “Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota del Ducati Lenovo Team si è sottoad un’ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato cheavrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi riprendere completamente dall’infortunio alla spalla destra riportato nel GP del Portogallo. Enea continuerà quindi la sua riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista a Jerez, e verrà sostituito in Texas da Michele’‘, si legge in una nota rilasciata dalla ...

MotoGP, anche Bastianini salta Austin: non ha superato il provino a Misano Sport Mediaset

ROMA - Il weekend di Austin, che ospiterà il terzo round del mondiale di MotoGP, perde un altro protagonista: Enea Bastianini, infatti, dopo l'infortunio patito nella Sprint di Portimao non è ancora i ...Marc Marquez, Pol Espargarò e Enea Bastianini out, Miguel Oliveira in. Questo è, in soldoni, il bollettino medico che precede il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo ...