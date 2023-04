Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La Cina non sostiene l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, non fornisce assistenza militare a Mosca e non… - globalistIT : - apavo75 : RT @jacopo_iacoboni: Il capo dell’intelligence estera russa, Sergey Naryshkin, sostiene che la Polonia vuole annettersi buona parte dell’Uc… - ragusaibla : RT @jacopo_iacoboni: Il capo dell’intelligence estera russa, Sergey Naryshkin, sostiene che la Polonia vuole annettersi buona parte dell’Uc… - freedomsempre68 : Dopo la conclusione di una riunione dei ministri degli Esteri della NATO a Bruxelles, Stoltenberg ha espresso sgome… -

Sempre secondogli aerei operativi/tattici, le truppe missilistiche e l'artiglieria del gruppo tattico russo Sud hanno colpito le riserve nemiche, che hanno tentato di sfondare verso Artyomovsk ..."L'amministrazione Biden "il Nyt " è stata particolarmente preoccupata per un possibile attacco ada parte dell'Ucraina perché potrebbe provocare una drammatica escalation da parte ...La sconfitta del terrore è necessaria',sui social Zelensky. Un video in circolazione, ... ha denunciato, riferendosi alla presidenza di turno assunta daquesto mese. 'I terroristi russi ...

Mosca sostiene che il gruppo Wagner ha conquistato tre quartieri a Artyomovsk Globalist.it

Guerra in Ucraina diretta oggi 12 aprile, 413 giorno di combattimenti: nel quattordicesimo mese dell'aggressione della Russia, l'esercito di Kiev si prepara a una controffensiva di ...ll viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov non ha escluso che i documenti riservati statunitensi trapelati possano essere falsi e deliberatamente fatti per fuorviare la Russia. Cnn: due video c ...