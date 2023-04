Mosca, la protesta per la presunta costruzione di una maxi moschea arriva al fronte. E scatena le minacce incrociate ortodossi-musulmani (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da febbraio sul social network russo VKontakte sono cominciate a circolare voci secondo cui a Kosino-Ukhtomsky, uno dei distretti a est di Mosca, è prevista la costruzione di un’enorme moschea. A Mosca ci sono già cinque moschee ma secondo l’Amministrazione religiosa dei musulmani della Federazione Russa non sono sufficienti per accogliere i quasi 4 milioni di musulmani che vivono nella capitale: tatari, daghestani, ceceni e altri gruppi etnici. Secondo le voci, le autorità avrebbero pianificato la nuova moschea accanto alla chiesa ortodossa locale, sulla riva del lago “santo”, luogo di pellegrinaggio dei cristiani ortodossi. Per quanto le informazioni non siano state confermate ufficialmente, i residenti locali hanno iniziato a discuterne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da febbraio sul social network russo VKontakte sono cominciate a circolare voci secondo cui a Kosino-Ukhtomsky, uno dei distretti a est di, è prevista ladi un’enorme. Aci sono già cinque moschee ma secondo l’Amministrazione religiosa deidella Federazione Russa non sono sufficienti per accogliere i quasi 4 milioni diche vivono nella capitale: tatari, daghestani, ceceni e altri gruppi etnici. Secondo le voci, le autorità avrebbero pianificato la nuovaaccanto alla chiesa ortodossa locale, sulla riva del lago “santo”, luogo di pellegrinaggio dei cristiani. Per quanto le informazioni non siano state confermate ufficialmente, i residenti locali hanno iniziato a discuterne ...

