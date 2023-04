Morte del runner Andrea Papi, in corso le ricerche dell'orsa JJ4 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono in corso le operazioni di ricerca e cattura dell' orsa JJ4, nota anche come Gaia, responsabile dell'aggressione mortale al runner Andrea Papi , avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi sopra Caldes. Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono inle operazioni di ricerca e catturaJJ4, nota anche come Gaia, responsabile'aggressione mortale al, avvenuta lo s5 aprile nei boschi sopra Caldes.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Quando la speranza si spegne e sentiamo in noi la solitudine del cuore, la stanchezza interiore, il tormento del pe… - Action4IR : L'IRI vuole giustiziare #MojahedKourkour per la morte del piccolo kian. La stessa famiglia non riconosce la sua col… - LaVeritaWeb : A cinquecento anni dalla morte, la Galleria Nazionale dell’Umbria dedica una spettacolare mostra a uno dei pittori… - gabry91001754 : RT @nebbianelsole: Arrivati i risultati del DNA dell’orso ricercato .. è una Orsa .. Mamma Jj4, condannata a morte per aver fatto la mamma… - rosrosariomacri : RT @AleCosta49: Guardando la TV ho capito che i problemi in Italia sono: gli #orsi del Trentino e le piccole liti di #Renzi e #Calenda. Si… -