Morte Alessandro Parini, arriva l’esito dell’autopsia: ecco com’è morto (Di mercoledì 12 aprile 2023) È arrivato l’atteso esito dell’autopsia di Alessandro Parini, il giovane avvocato italiano morto nell’attentato filo-islamico sul lungomare di Tel Aviv. Come ha mostrato il referto del medico legale, il ragazzo sarebbe morto per i traumi riportati dopo che l’automobile dei terroristi lo aveva travolto a folle velocità. Esclusa oltretutto la possibilità che fosse stato finito con un colpo di pistola dai terroristi, in quanto sul suo corpo non erano presenti fuori di uscita o entrata dei proiettili. L’autopsia di Alessandro Parini l’esito dell’autopsia del ragazzo, sarà utilissimo per il proseguo delle indagini condotte dalla Procura di Roma. In tal senso, si sta procedendo per i reati di attentato con finalità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Èto l’atteso esitodi, il giovane avvocato italianonell’attentato filo-islamico sul lungomare di Tel Aviv. Come ha mostrato il referto del medico legale, il ragazzo sarebbeper i traumi riportati dopo che l’automobile dei terroristi lo aveva travolto a folle velocità. Esclusa oltretutto la possibilità che fosse stato finito con un colpo di pistola dai terroristi, in quanto sul suo corpo non erano presenti fuori di uscita o entrata dei proiettili. L’autopsia didel ragazzo, sarà utilissimo per il proseguo delle indagini condotte dalla Procura di Roma. In tal senso, si sta procedendo per i reati di attentato con finalità di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi ho ricevuto una telefonata dal Primo Ministro di Israele @netanyahu, il quale ha voluto esprimere condoglianze… - GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - Agenzia_Ansa : Morte per impatto con l'auto e nessuna ferita da arma da fuoco. È quanto è emerso dall'autopsia di Alessandro Parin… - rapisardandrea1 : Effettuata al Gemelli l'autopsia sul corpo di Alessandro Parisi, l'avvocato morto nell'attentato di Tel Aviv: ecco… -