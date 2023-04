Morsa da un lupo mentre porta a spasso il cane in una zona isolata: “Bisogna prestare attenzione” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stava portando in giro il suo cane in una zona isolata di Porcari, in provincia di Lucca, quando è stata aggredita da un lupo che l’ha Morsa: una 50enne ha avuto bisogno dell’intervento dei medici, che l’hanno medicata con alcuni punti di sutura e le hanno prescritto una terapia antitetanica e antirabbica. Il sindaco della cittadina, Leonardo Fornaciari, ha reso nota la notizia su Facebook dopo aver incontrato la donna a casa sua. “Ha assicurato che non era un lupo cecoslovacco”, una razza canina che solitamente viene confusa con i lupi, ha assicurato il primo cittadino. “Stava portando il suo cane in giro in via Pollinelle, sul crinale al confine tra Porcari e Montecarlo – ha aggiunto il sindaco – quando è sbucato un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stavando in giro il suoin unadi Porcari, in provincia di Lucca, quando è stata aggredita da unche l’ha: una 50enne ha avuto bisogno dell’intervento dei medici, che l’hanno medicata con alcuni punti di sutura e le hanno prescritto una terapia antitetanica e antirabbica. Il sindaco della cittadina, Leonardo Fornaciari, ha reso nota la notizia su Facebook dopo aver incontrato la donna a casa sua. “Ha assicurato che non era uncecoslovacco”, una razza canina che solitamente viene confusa con i lupi, ha assicurato il primo cittadino. “Stavando il suoin giro in via Pollinelle, sul crinale al confine tra Porcari e Montecarlo – ha aggiunto il sindaco – quando è sbucato un ...

