Montecarlo, Sinner schiacciasassi e Musetti vince il derby. Avanza Berrettini, Sonego ko (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due eliminazione e due passaggi del turno nel mercoledì di Montecarlo. Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno, dopo essersi arreso con il punteggio di 6-3 6-2 al russo Daniil Medvedev , testa di serie...

