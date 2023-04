(Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida cruciale per le due squadre, dal momento che entrambe stanno rincorrendo l’ultimo posto disponibile per entrare nei playoff.si giocherà venerdì 14 aprile 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Braglia.: LE(4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Magnino, Gerli, Armellino, TRemolada, Falcinelli, Strizzolo. All. Tesser(4-3-3): Buffon, Del Prato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly, Juric, Estevez, Benedyczak, Vasquez, Zanimacchia, Camara. All. Pecchia.IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn venerdì 14 aprile 2023 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Modena-Parma: probabili formazioni e dove vederla - k_apolo_92 : Benevento 1 - 2 SPAL 2013 Reggina 1 - 0 Venezia FC Citadella 0 - 1 Parma FC Perugia 0 - 1 Modena Cómo 2 - 2 Genoa… - GSqueri : RT @GSqueri: Buona Pasqua, carissimi e meravigliosi mamma e papà, a voi e a tutti coloro che han dato tanto amore! #BuonaPasqua #Amore #mam… - GSqueri : RT @GSqueri: #Lambrusco sempre più internazionale, ne parla anche il #NewYorkTimes! Il Lambrusco è il #vino dell'#Emilia, di #Parma #Reggio… - ParmaLiveTweet : Parma, attento! Solo Messi e De Bruyne meglio di Tremolada del Modena in quanto ad assist -

La formazione di Corini cercava conferme, prima nella sconfitta die poi nella prova finita ... Si tratta dei tre punti nella partita contro il, un match rocambolesco che non può essere ......30 Schalke 04 - Hertha Berlino CALCIO - LIGUE 1 21:00 Toulouse - Lione CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Excelsior - Go Ahead Eagles CALCIO - SERIE B 20:30BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu ......30 Schalke 04 - Hertha Berlino CALCIO - LIGUE 1 21:00 Toulouse - Lione CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Excelsior - Go Ahead Eagles CALCIO - SERIE B 20:30BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu ...

Già oltre 500 biglietti venduti nel settore ospiti per Modena-Parma: si preannuncia un derby acceso Parma Live

33° turno. Andrà in scena il derby emiliano tra Modena e Parma, mentre il Cagliari ospiterà la capolista Frosinone. Il Pisa dovrà cercare i tre punti in casa della Ternana per sfruttare questi incroci ...Se provassimo a scrivere un libro sulla stagione di alti e bassi che il Modena ha vissuto fin qui, pur nella sua coerenza da metà classifica ma abbandonata in un senso o nell’altro, uno dei titoli pap ...