Mobilità 2023 insegnanti di religione cattolica: domande in scadenza il 17 aprile (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fino al 17 aprile 2023 gli insegnanti di religione cattolica di ruolo interessati possono presentare domanda di Mobilità per l’anno scolastico 2023/24. Le domande sono cartacee e si presentano mediante i moduli forniti dal Ministero dell'istruzione e del merito nella sezione del sito dedicata. Entro il 22 maggio 2023 è possibile richiedere la revoca delle domande. Il 30 maggio è prevista la pubblicazione dei movimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fino al 17glididi ruolo interessati possono presentare domanda diper l’anno scolastico/24. Lesono cartacee e si presentano mediante i moduli forniti dal Ministero dell'istruzione e del merito nella sezione del sito dedicata. Entro il 22 maggioè possibile richiedere la revoca delle. Il 30 maggio è prevista la pubblicazione dei movimenti. L'articolo .

