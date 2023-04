Mo | autopsia Parini | su corpo no segni di arma da fuoco

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Alessandroè morto a seguito dell’impatto con l’auto alla cui guida c’era un arabo-israeliano poi ucciso dalla polizia. La conferma arriva dall’eseguita oggi al policlinico Gemelli che ha escluso la presenza, come già emerso dagli esami effettuati in Israele, dididasuldell’avvocato ucciso nell’attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv. Nell’inchiesta aperta dalla procura di Roma si procede per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. L'articolo CalcioWeb.

