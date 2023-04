Mkhitaryan, un giocatore di intelligenza superiore. Insostituibile (Di mercoledì 12 aprile 2023) Henrikh Mkhitaryan è stato uno dei migliori in campo di Benfica-Inter. A Roma i tifosi cantavano ?l’armeno che va come un treno?, in questa stagione a Milano si sta comprendendo il motivo, ormai ben chiaro anche a Simone Inzaghi. TRENO – Il treno Henrikh Mkhitaryan è partito da Lisbona, per 90 minuti ha dominato la fascia sinistra e giganteggiato a centrocampo contro gli avversari molto più giovani. L’ex Roma giustifica il coro dei tifosi giallorossi ‘l’armeno che va come un treno‘ e fa una prestazione sontuosa contro il Benfica in Champions League. 34 passaggi su 38 riusciti, un passaggio chiave, un tiro in porta nato dall’assist di Joaquin Correa e che ha trovato un pronto Vlachodimos. Il centrocampista ha toccato 51 volte il pallone, è stato sempre presente e non solo nella fase offensiva, ma soprattutto in quella difensiva. L’armeno ha compiuto due ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Henrikhè stato uno dei migliori in campo di Benfica-Inter. A Roma i tifosi cantavano ?l’armeno che va come un treno?, in questa stagione a Milano si sta comprendendo il motivo, ormai ben chiaro anche a Simone Inzaghi. TRENO – Il treno Henrikhè partito da Lisbona, per 90 minuti ha dominato la fascia sinistra e giganteggiato a centrocampo contro gli avversari molto più giovani. L’ex Roma giustifica il coro dei tifosi giallorossi ‘l’armeno che va come un treno‘ e fa una prestazione sontuosa contro il Benfica in Champions League. 34 passaggi su 38 riusciti, un passaggio chiave, un tiro in porta nato dall’assist di Joaquin Correa e che ha trovato un pronto Vlachodimos. Il centrocampista ha toccato 51 volte il pallone, è stato sempre presente e non solo nella fase offensiva, ma soprattutto in quella difensiva. L’armeno ha compiuto due ...

