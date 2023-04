Mistero a Livorno: cadavere di un uomo trovato in mare al Porto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Macabro ritrovamento oggi, 12 aprile 2023 a Livorno. Il cadavere di un uomo, Giovanni Maria Manca, 77 anni, originario di Palau in Sardegna ma residente in provincia di Firenze, è stato trovato stamani in mare nei pressi del Porto. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 aprile 2023) Macabro ritrovamento oggi, 12 aprile 2023 a. Ildi un, Giovanni Maria Manca, 77 anni, originario di Palau in Sardegna ma residente in provincia di Firenze, è statostamani innei pressi del

