Missione in Cina per il presidente di Ics Emanuele Grimaldi: Al via una nuova era di collaborazione (Di mercoledì 12 aprile 2023) Missione cinese per il presidente della Camera Internazionale dello Shipping (Ics) Emanuele Grimaldi. L’incontro più importante con Feng Bo, Executive Vice President di Cosco Shipping, che ha ricevuto la delegazione Ics a nome della China Shipowners’ Association (Csa). Obiettivo: aprire la strada per un rapporto di lavoro sempre più stretto tra l’Ics e la Cina. Con Bo e con gli altri vertici di Coscu e Csa, Grimald ha discusso delle principali sfide che attendono il comparto marittimo: decarbonizzazione, digitalizzazione, stabilità dell’industria della catena di approvvigionamento internazionale ma anche benessere, reclutamento e formazione dei marittimi. Grimaldi ha incontrato anche due alti funzionari di Shanghai: Chen Jining, membro dell’Ufficio politico del Partito comunista ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023)cinese per ildella Camera Internazionale dello Shipping (Ics). L’incontro più importante con Feng Bo, Executive Vice President di Cosco Shipping, che ha ricevuto la delegazione Ics a nome della China Shipowners’ Association (Csa). Obiettivo: aprire la strada per un rapporto di lavoro sempre più stretto tra l’Ics e la. Con Bo e con gli altri vertici di Coscu e Csa, Grimald ha discusso delle principali sfide che attendono il comparto marittimo: decarbonizzazione, digitalizzazione, stabilità dell’industria della catena di approvvigionamento internazionale ma anche benessere, reclutamento e formazione dei marittimi.ha incontrato anche due alti funzionari di Shanghai: Chen Jining, membro dell’Ufficio politico del Partito comunista ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Niente missione in Cina per l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell, risultato positivo al Cov… - sandrogozi : Il viaggio di #Macron in #Cina è un passo in avanti coraggioso per preparare un percorso diplomatico e di pace in U… - MLFranciolini : RT @TgLa7: #Borrell positivo al #Covid, salta la missione in #Cina - CirianiCarlo : RT @Agenzia_Ansa: Niente missione in Cina per l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell, risultato positivo al Covid. Lo… - ladyanakina : Anche la Cina avrà la sua missione Dart. -