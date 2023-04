Millie Bobby Brown | la baby star di Stranger Things si sposa | l' annuncio sui social

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nozze in vista per l'attrice britannica: con un post su Instagram ha annunciato che sposerà Jake Bonjovi. Ecco le reazionie la risposta del fidanzato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sugookawa : Millie Bobby Brown sposata e io fidanzata con dei personaggi immaginari, tutto regolare - moonlightnjallx : RT @yleniaindenial1: Millie Bobby Brown anni 19: si sposa. io anni 26: sclero per la situazione sentimentale dei personaggi nelle serie tv… - CrisChiqui03 : MIllie bobby brown si sposa a 19 anni e io a 20 single e sola come un cane #StrangerThings #milliebobbybrown - BraesSam : Millie Bobby Bongiovi - auntie_deborah : Millie Bobby Browngiovi -

" Omnia vincit amor ", diceva Virgiilio . Ossia l'amore trionfa su tutto. Anche sulle insicurezze che, lungo il percorso di crescita, marcano spesso la fine dell'adolescenz a. Prova ne è Brown, 19 candeline spente a febbraio, che ha annunciato di aver accettato la proposta di nozze del fidanzato Jake Bongiovi , 21 anni a maggio e figlio del celebre cantante Jon Bon Jovi:

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi presto sposi: l'annuncio social TGCOM

Millie Bobby Brown si è promessa sposa a Jake Bongiovi: con un post sul proprio account Instagram, la giovanissima attrice britannica 19enne ha reso noto agli oltre 63 milioni di followers le sue ... L'attrice di "Stranger Things" ha rivelato di aver detto sì alla proposta di matrimonio del figlio del celebre Jon Bon Jovi