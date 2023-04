Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi e le critiche su «sposarsi troppo giovani»: ma c'è davvero un'età giusta? (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’attrice, fresca 19enne, ha annunciato che sposerà presto il fidanzato, due anni più grande. E ha spaccato in due i social: da una parte chi sostiene che stia facendo il passo troppo presto, dall’altro chi la difende affermando che nessuno può mettere bocca nei sentimenti altrui. Ma davvero, nel 2023, si pensa ancora esista un momento giusto per convolare a nozze? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’attrice, fresca 19enne, ha annunciato che sposerà presto il fidanzato, due anni più grande. E ha spaccato in due i social: da una parte chi sostiene che stia facendo il passopresto, dall’altro chi la difende affermando che nessuno può mettere bocca nei sentimenti altrui. Ma, nel 2023, si pensa ancora esista un momento giusto per convolare a nozze?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cultoexo : millie bobby brown ritorna sui tuoi passi - deca_hemmyblack : RT @sxftkeery: Posso dire che per Millie Bobby Brown si sta facendo un dramma sulla sua età inutile? Se lei vuole sposarsi, contenta lei. È… - misscuore85 : RT @yleniaindenial1: Millie Bobby Brown anni 19: si sposa. io anni 26: sclero per la situazione sentimentale dei personaggi nelle serie tv… - comingsoonit : #MillieBobbyBrown si sposa a soli 19 anni, ma a Hollywood non è così inusuale fare il grande passo da giovanissimi:… - Alyeska_94 : RT @sxftkeery: Posso dire che per Millie Bobby Brown si sta facendo un dramma sulla sua età inutile? Se lei vuole sposarsi, contenta lei. È… -