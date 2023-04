Militari ucraini decapitati, la Ue: 'Natura disumana dell'aggressione russa' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Crimini di guerra che si sommano a crimini di guerra. Poi alcuni diventano pubblici e altri no. L'Unione europea ha confermato oggi il suo impegno a tenere conto dei responsabili dei crimini di guerra ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 aprile 2023) Crimini di guerra che si sommano a crimini di guerra. Poi alcuni diventano pubblici e altri no. L'Unione europea ha confermato oggi il suo impegno a tenere conto dei responsabili dei crimini di guerra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Una bufala della propaganda russa molto diffusa in Italia è quella degli ucraini «responsabili di un genocidio di 1… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Militari ucraini, la situazione a Bakhmut è un 'inferno'. Parlano alla tv nazionale, i russi hanno più m… - singerel : RT @Betty36174919: I militari britannici salutano e onorano i soldati ucraini che hanno terminato l’addestramento in ????. Il mondo libero st… - sidewayseye : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il post del presidente ucraino Zelensky sul video dei militari ucraini decapitati: 'Questo è un video della Rus… - 5areputlerpupp1 : RT @mariosalis: Wagner e militari russi come l’Isis: due video con la decapitazione di prigionieri ucraini -