Milena Bertolini | “Al mondiale ci aspetteranno queste partite”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Per l‘Italia femminile i test pre-sono ufficialmente terminati. Con il successo di ieri ai danni della Colombia per 2-1, le Azzurre hanno chiuso di fatto il periodo di preparazione e sono pronte per gli impegni iridati estivi. Restano tanti dubbi sulle scelte, come ha confermato la stessa CTal termine della gara. Tuttavia, l’atteggiamento visto è stato quello giusto e soprattutto è arrivata una prestazione solida rispetto alle ultime gare giocate.: “Sarà difficile scegliere le 23 giocatrici per il” Italia Femminile (Credit foto – Nazionale femminile di calcio pagina Facebook)Al termine della gara dunque, la CT della Nazionaleha commentato il successo per 2-1 sulla Colombia. Il ...

A 100 giorni dal Mondiale, l'Italia dibatte in amichevole la Colombia (2 - 1) e semina cauto entusiasmo sulla lunga strada verso Australia e Nuova Zelanda. Quello del Tre Fontane - l'Italia è tornata a giocare a Roma dopo ...Non contava nulla ai fini del risultato e della classifica, ma contava molto, invece, ai fini del morale ed in ottica futura: l'Italia dibatte 2 - 1 la Colombia nell'ultimo test match prima della partenza per il Mondiale in Oceania. Al Tre Fontane va in scena una gara viva, entusiasmante, dove le sudamericane ...Sarà Barbara Cirillo a condurre il prepartita dallo studio a bordocampo, con ospiti (la CTin diretta all'arrivo allo stadio) e contributi registrati (le parole di Sara Gama che ...

L'Italia femminile batte la Colombia per 2-1 in un match amichevole e continua al meglio i preparativi per il Mondiale ...La ct dell'Italia Femminile Milena Bertolini ha parlato così ai microfoni della FIGC dopo la vittoria di misura sulla Colombia di questo pomeriggio: “La scelta della Colombia ...