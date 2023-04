Milano, Romano La Russa: «Più sicurezza per Operatori sanitari e Forze dell’ordine con i nuovi protocolli approvati oggi in Prefettura» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il primo protocollo approvato prevede, nei pronto soccorso, l’uso di un pulsante di “ALERT” ; il secondo protocollo prevede, l’intervento congiunto delle Forze dell’ordine e degli Operatori del 118, attivato dal 112, ogni volta che si è in presenza di individui in stato di alterazione Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il primo protocollo approvato prevede, nei pronto soccorso, l’uso di un pulsante di “ALERT” ; il secondo protocollo prevede, l’intervento congiunto delledell’ordine e deglidel 118, attivato dal 112, ogni volta che si è in presenza di individui in stato di alterazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Cinquant'anni fa in una manifestazione fascista a cui parteciparono anche Ignazio e Romano La Russa morì un polizio… - LinaPenny1 : RT @bruno_simili: 12 aprile 1973, Milano: giovani neofascisti sfilano verso la prefettura per prendersi la città; una bomba uccide il poliz… - danielamarch8 : RT @ODNDItalia: 50 anni fa, #12aprile 1973, Milano: corteo neofascista non autorizzato dell'MSI: due granate lanciate contro la Celere ucci… - lukogene : RT @bruno_simili: 12 aprile 1973, Milano: giovani neofascisti sfilano verso la prefettura per prendersi la città; una bomba uccide il poliz… - PRCPadova : RT @ODNDItalia: 50 anni fa, #12aprile 1973, Milano: corteo neofascista non autorizzato dell'MSI: due granate lanciate contro la Celere ucci… -