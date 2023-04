Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Partorisce in un capannone, porta il neonato in ospedale e va via: 'Tenetelo voi'. Un nuovo 'caso Enea' a Milano - AnsaLombardia : Partorisce in un capannone e abbandona la neonata in ospedale. A Milano donna non fornisce l'identità, figlia affid… - pirata_21 : Nuovo “caso” #Enea a #Milano: partorisce in un capannone e abbandona una neonata in ospedale: “Tenetela voi”. Stavo… - pacchitto : Non comment... Partorisce in un capannone, porta la neonata in ospedale e va via: 'Tenetela voi'. Un nuovo 'caso En… - LaStampa : Partorisce in un capannone e abbandona una neonata in ospedale A Milano -

Leggi Anche Ezio Greggio risponde alle polemiche dopo l'appello alla mamma del bimbo abbandonato aIl caso del piccolo Enea Dopo quello del piccolo Enea, ecco dunque un altro caso di una bimba appena data alla luce e subito abbandonata in ospedale. Il piccolo Enea sarà presto dato in ...... un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto aal Buzzi. Una donna, senza fissa dimora, si è presentata accompagnata dai ...Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto aall'ospedale dei bambini Buzzi. Una donna, senza fissa dimora, si è presentata accompagnata dai carabinieri, dopo aver partorito in un capannone una bimba poi affidata alle cure dei medici e ...

Milano, partorisce in un capannone e poi lascia la neonata in ospedale TGCOM

Una donna ha lasciato questa mattina la sua neonata all’ospedale Buzzi di Milano, conosciuto in città come l’ospedale ... si è presentata accompagnata dai carabinieri, dopo aver partorito in un ...Dopo quello di Enea, neonato affidato alla Culla della Vita del Policlinico Mangiagalli di Milano, c’è un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere ...