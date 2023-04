Milano, la tragedia: precipitano mentre potano l'albero, 2 morti (Di mercoledì 12 aprile 2023) tragedia a Noverasco di Opera, in provincia di Milano. Due operai sono morti a causa del cedimento del cestello con cui stavano potando un albero all'interno del golf club 'Le Rovedine'. L'incidente si è verificato intorno alle 10. I due operai sarebbero precipitati da un'altezza di circa 15 metri. Una delle due vittime aveva 25 anni. Una terza persona è rimasta ferita e portata in codice rosso all'Ospedale Niguarda di Milano. Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, Ats e il 118. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023)a Noverasco di Opera, in provincia di. Due operai sonoa causa del cedimento del cestello con cui stavano potando unall'interno del golf club 'Le Rovedine'. L'incidente si è verificato intorno alle 10. I due operai sarebbero precipitati da un'altezza di circa 15 metri. Una delle due vittime aveva 25 anni. Una terza persona è rimasta ferita e portata in codice rosso all'Ospedale Niguarda di. Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, Ats e il 118.

