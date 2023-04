Milano, la sinistra arruola i bambini di tre anni “antifascisti” in piazza per il 25 Aprile (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’invito è esplicito a uomini, donne e bambini. “Milano, 11 Aprile 2023. La società a responsabilità limitata BUK con il patrocinio del Municipio 7 vi invita all’iniziativa “Letture antifasciste in piazza Gambara” sabato 22 Aprile 2023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. L’iniziativa consiste nello svolgimento di letture antifasciste ed è rivolta a bambini e bambine da 3 a 10 anni per celebrare Milano città Medaglia d’oro della Resistenza. Verranno letti brani tratti da libri in collaborazione con Patto di Lettura di Milano e con l’associazione In cerca di guai ODV. La partecipazione sarà gratuita“. A Milano, dunque, andrà in scena il 25 Aprile dei bambini… Milano, il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’invito è esplicito a uomini, donne e. “, 112023. La società a responsabilità limitata BUK con il patrocinio del Municipio 7 vi invita all’iniziativa “Letture antifasciste inGambara” sabato 222023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. L’iniziativa consiste nello svolgimento di letture antifasciste ed è rivolta ae bambine da 3 a 10per celebrarecittà Medaglia d’oro della Resistenza. Verranno letti brani tratti da libri in collaborazione con Patto di Lettura die con l’associazione In cerca di guai ODV. La partecipazione sarà gratuita“. A, dunque, andrà in scena il 25dei, il ...

