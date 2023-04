Milano Design Week - Il mondo dellauto al Fuorisalone: guida agli stand da non perdere (Di mercoledì 12 aprile 2023) il momento della Milano Design Week 2023 (17-23 aprile), anche nota come la settimana del Salone del Mobile (18-23 aprile). Come di consueto, parliamo di un evento diffuso, che coinvolge molti indirizzi della città lombarda con i numerosi appuntamenti del Fuorisalone. Tra questi, non mancano le iniziative del mondo dell'auto, ormai una presenza fissa all'ombra della Madonnina. Le riportiamo qui sotto, invitandovi a tornare in questa pagina per le novità dell'ultima ora. Corea in prima fila. La Hyundai, addirittura, è il main sponsor del Fuorisalone 2023. presente in via Solferino, nella storica sede del Corriere della Sera, dove i visitatori possono ammirare la Ioniq 6, oggetto di un'opera interattiva. Proprio qui, in quest'indirizzo del Brera Design District, il ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 aprile 2023) il momento della2023 (17-23 aprile), anche nota come la settimana del Salone del Mobile (18-23 aprile). Come di consueto, parliamo di un evento diffuso, che coinvolge molti indirizzi della città lombarda con i numerosi appuntamenti del. Tra questi, non mancano le iniziative deldell'auto, ormai una presenza fissa all'ombra della Madonnina. Le riportiamo qui sotto, invitandovi a tornare in questa pagina per le novità dell'ultima ora. Corea in prima fila. La Hyundai, addirittura, è il main sponsor del2023. presente in via Solferino, nella storica sede del Corriere della Sera, dove i visitatori possono ammirare la Ioniq 6, oggetto di un'opera interattiva. Proprio qui, in quest'indirizzo del BreraDistrict, il ...

