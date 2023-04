Milano Design Week 2023 - Il mondo dellauto al Fuorisalone: guida agli stand da non perdere (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano davvero pochi giorni alla Milano Design Week 2023 (17-23 aprile), anche nota come la settimana del Salone del Mobile (18-23 aprile). Come di consueto, parliamo di un evento diffuso, che coinvolge molti indirizzi della città lombarda con i numerosi appuntamenti del Fuorisalone. Tra questi, non mancano le iniziative del mondo dell'auto, ormai una presenza fissa all'ombra della Madonnina. Le riportiamo qui sotto, invitandovi a tornare in questa pagina per le novità dell'ultima ora. Corea in prima fila. La Hyundai, addirittura, è il main sponsor del Fuorisalone 2023. Sarà presente in via Solferino, nella storica sede del Corriere della Sera, dove i visitatori potranno ammirare la Ioniq 6, che sarà oggetto di un'opera interattiva. Proprio qui, in ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano davvero pochi giorni alla(17-23 aprile), anche nota come la settimana del Salone del Mobile (18-23 aprile). Come di consueto, parliamo di un evento diffuso, che coinvolge molti indirizzi della città lombarda con i numerosi appuntamenti del. Tra questi, non mancano le iniziative deldell'auto, ormai una presenza fissa all'ombra della Madonnina. Le riportiamo qui sotto, invitandovi a tornare in questa pagina per le novità dell'ultima ora. Corea in prima fila. La Hyundai, addirittura, è il main sponsor del. Sarà presente in via Solferino, nella storica sede del Corriere della Sera, dove i visitatori potranno ammirare la Ioniq 6, che sarà oggetto di un'opera interattiva. Proprio qui, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanopasottiD : Qui trovate un contenuto legato al mondo del design. #design #designer #designthinking #DesignatedSurvivor60Days… - foodayit : Deliveroo, ecco 'Dentro Salone' la guida per sopravvivere alla Design Week: - atelierbiagetti : A new piece for Louis Vuitton / Milano Design Week 2023 - Palazzo Serbelloni #flowertower - stefanopasottiD : Qui trovate un contenuto legato al mondo del design. #design #designer #designthinking #DesignatedSurvivor60Days… - FQMagazineit : Milano Design Week, prezzi alle stelle per gli affitti degli appartamenti: fino a 7mila euro alla settimana, “un fu… -

Fuorisalone 2023: l'appuntamento a Milano che non potete assolutamente perdere! - Milano Post Dopo ben 2 edizioni "fuori stagione" " nel 2021 a settembre, e nel 2022 a giugno "il Fuorisalone di Milano 2023, o se preferite la Milano Design Week, torna a svolgersi come sempre ad aprile, e precisamente dal 17 al 23, in concomitanza con il Salone del Mobile, che terminerà nella stessa data, ma che avrà inizio il giorno 18. ... Cinque curiosità inaspettate (e vivaci) dal Salone del Mobile 2023 Proprio a Milano, in occasione della Design Week, Kasthall sceglie di presentare la nuova collezione nata dalla collaborazione con l'architetto britannico sir David Chipperfield. Si chiama Tegel e ... Itinerario gastroculturale a Ivrea e dintorni Meno di due ore da Milano e meno di una da Torino. Partite di buonora se volete godervi una tipica ... I fanatici del design industriale ne rimarranno perdutamente innamorati. Sazi di cultura, sarete a ... Dopo ben 2 edizioni "fuori stagione" " nel 2021 a settembre, e nel 2022 a giugno "il Fuorisalone di2023, o se preferite laWeek, torna a svolgersi come sempre ad aprile, e precisamente dal 17 al 23, in concomitanza con il Salone del Mobile, che terminerà nella stessa data, ma che avrà inizio il giorno 18. ...Proprio a, in occasione dellaWeek, Kasthall sceglie di presentare la nuova collezione nata dalla collaborazione con l'architetto britannico sir David Chipperfield. Si chiama Tegel e ...Meno di due ore dae meno di una da Torino. Partite di buonora se volete godervi una tipica ... I fanatici delindustriale ne rimarranno perdutamente innamorati. Sazi di cultura, sarete a ... Milano Design Week 2023: guida al mondo dell’auto al Fuorisalone - Quattroruote.it Quattroruote Salone Del Mobile 2023: tutto quello che c'è da sapere Siamo sempre più vicini alla sessantunesima edizione del Salone del Mobile 2023: la più grande fiera europea dedicata al design e all’arredamento, che si terrà nel quartiere Fiera Milano a Rho dal 18 ... DROPCITY CONVENTION - 7/7 DROPCITY CONVENTION Il programma di mostre, installazioni, conferenze e talk Dropcity Convention 2023 anima il nuovo centro per l’Architettura e Design che nascerà lungo via Sammartini a Milano, su pr ... Siamo sempre più vicini alla sessantunesima edizione del Salone del Mobile 2023: la più grande fiera europea dedicata al design e all’arredamento, che si terrà nel quartiere Fiera Milano a Rho dal 18 ...DROPCITY CONVENTION Il programma di mostre, installazioni, conferenze e talk Dropcity Convention 2023 anima il nuovo centro per l’Architettura e Design che nascerà lungo via Sammartini a Milano, su pr ...