Milano, da domani su bus e tram il biglietto Atm si fa (anche) con carta di credito (Di mercoledì 12 aprile 2023) ll 'pos' sale a bordo di tutti i tram, bus e filobus. Mai più essere costretti a dover fare chilometri per trovare un rivenditore di biglietti Atm. Oppure accorgersi di non avere un ticket di scorta ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) ll 'pos' sale a bordo di tutti i, bus e filobus. Mai più essere costretti a dover fare chilometri per trovare un rivenditore di biglietti Atm. Oppure accorgersi di non avere un ticket di scorta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiveNationIT : #The5SOSShow: al via domani alle ore 10:00 la prevendita My Live Nation per l'unica data italiana del 26 settembre… - LaVeritaWeb : Processo contro Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, il pg Massimo Alfredo Gaballo ha attaccato chi condusse le ind… - vicinipaola_ : RT @CeresaRaffaele: Il 12 Aprile (domani) a Milano un corteo del Fronte della Gioventù con in testa Ignazio La Russa lancia 2 bombe a mano… - infoiteconomia : Milano, da domani su bus e tram il biglietto Atm si fa (anche) con carta di credito - discoradioIT : #mobilità Al via da domani su tutta la rete Atm a #Milano il pagamento con carta di credito anche su bus, tram e fi… -