Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Milano Cortina 2026, il pattinaggio di velocità in Fiera: l'annuncio a un passo. Scontro Sala-Salvini - sportface2016 : #MilanoCortina2026, per le gare di pattinaggio di figura si va verso la Fiera di Rho - sportface2016 : #MilanoCortina2026, a Fiames il Villaggio Olimpico - rosaj_57 : @vmonegasque @Mterryf1 senza dimenticare lo schifo che stanno facendo/faranno con Milano-Cortina...... - milanocortina26 : @ItaliaTeam_it @Fisiofficial Vi aspettiamo a Milano Cortina 2026! Finalmente lo sci alpinismo debutta alle Olimpiadi! -

AGI - Per le Olimpiadi invernali del 2026 verranno costruiti 1300 posti letto in strutture che poi verranno smantellate alla fine dei Giochi. Lo rende noto il sindaco di, Gianluca Lorenzi, al termine della cabina di regia sulle Olimpiadi a palazzo Chigi, presieduta dal vicepremier Matteo Salvini. 'Il costo sarà di 36 milioni - spiega il sindaco - le risorse ...Che aveva portato gli alti vertici della Fondazionea ipotizzare il coinvolgimento del Piemonte nelle Olimpiadi pagate da Regione Lombardia e Regione Veneto. Ci sarebbe stato uno ...... capace di resistere alle divisioni in Stati nazionali, alladi ferro della Guerra fredda, ... L'autrice: Valentina Tamborra Nata anel 1983, dove vive e lavora, Valentina Tamborra si ...

**Milano-Cortina: scintille Salvini-Sala su pista pattinaggio** Il Tirreno

Durante la cabina di regia Milano Cortina 2026, che si è svolta nel pomeriggio a Palazzo Chigi, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha tenuto il punto sull’intenzione di organizzare ...È imminente l'annuncio della scelta della Fiera di Rho come sede delle gare di pattinaggio di velocità per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo il via libera del Cio per una struttura ...