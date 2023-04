Milano-Cortina: nuova riunione cabina regia 4/5, su tavolo anche protocollo legalità (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Si è riunita oggi a Palazzo Chigi la cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 'Milano Cortina 2026'. L'incontro è stato presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e dal ministro per lo Sport e i giovani, con delega alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, Andrea Abodi. Tra i temi trattati durante la riunione, la scelta del sito per le gare di pattinaggio di velocità, l'apertura di un tavolo nazionale sui trasporti e la proposta di un protocollo di legalità per la realizzazione dei giochi. È stata anche illustrata l'istruttoria tecnica sulla localizzazione del Villaggio olimpico a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Si è riunita oggi a Palazzo Chigi ladiper le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali '2026'. L'incontro è stato presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e dal ministro per lo Sport e i giovani, con delega alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, Andrea Abodi. Tra i temi trattati durante la, la scelta del sito per le gare di pattinaggio di velocità, l'apertura di unnazionale sui trasporti e la proposta di undiper la realizzazione dei giochi. È stataillustrata l'istruttoria tecnica sulla localizzazione del Villaggio olimpico a ...

