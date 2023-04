Milano-Cortina: cabina regia a P.Chigi, attesa decisione su villaggio olimpico (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Inizierà a breve la cabina di regia sull'Olimpiade invernale del 2026 a Palazzo Chigi, dove, pochi minuti fa, è entrato a piedi, dal portone principale, il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Una delle decisioni attese è quella sul villaggio olimpico che dovrà ospitare gli atleti dei Giochi invernali Milano Cortina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Inizierà a breve ladisull'Olimpiade invernale del 2026 a Palazzo, dove, pochi minuti fa, è entrato a piedi, dal portone principale, il sindaco diGiuseppe Sala. Una delle decisioni attese è quella sulche dovrà ospitare gli atleti dei Giochi invernali

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comunebelluno : #Modifiche a circolazione e sosta in piazza #Duomo, il 15 aprile, per evento #staffetta Cortina-Milano dell’Associ… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Poco più di un mese fa, la cabina di regia delle #olimpiadi #MilanoCortina2026 aveva scelto la piana di Campo, a sud di #… - TgrRaiVeneto : Poco più di un mese fa, la cabina di regia delle #olimpiadi #MilanoCortina2026 aveva scelto la piana di Campo, a su… - dotcoma : Spesso in occasione di Olimpiadi che si tengono in posti 'strani' vengono aggiunte nuove specialità olimpiche, che… - AlexSicuro : GIORGIO ARMANI FIRMA L’ELEGANZA SPORTIVA: L’ITALIA BRILLERÀ A MILANO CORTINA 2026? -