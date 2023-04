Milano, bambina partorita in un capannone e lasciata in ospedale. È il secondo caso dopo il piccolo Enea (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, una bambina è stata lasciata in ospedale dalla mamma dopo aver partorito in un capannone dismesso in periferia. La notizia è stata riportata dall’Ansa e si tratta del secondo caso in pochi giorni nel capoluogo lombardo dopo la vicenda del piccolo Enea. Milano, bambina partorita in un capannone e lasciata in ospedale A Milano a pochi giorni di distanza dal caso del piccolo Enea, ecco un altro episodio simile. Una donna, senza fissa dimora, è stata accompagnata dai carabinieri in ospedale dopo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023), unaè stataindalla mammaaver partorito in undismesso in periferia. La notizia è stata riportata dall’Ansa e si tratta delin pochi giorni nel capoluogo lombardola vicenda delin unina pochi giorni di distanza daldel, ecco un altro episodio simile. Una donna, senza fissa dimora, è stata accompagnata dai carabinieri in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frmango65 : Popolo di #Twitter pontificate. Bambina partorita in un capannone: i genitori la lasciano in ospedale - antonia53 : stavolta l'intervento dei media con relativa emulazione è sicuramente positivo. Se non vi fosse stata l'eco della v… - Civetta46262114 : RT @repubblica: Le rubano i documenti e a sua insaputa diventa madre di una bambina: la scoperta all'Anagrafe di Pavia - Civetta46262114 : RT @repubblica: Le rubano i documenti e diventa madre a sua insaputa di una bambina: la scoperta di una donna all'Anagrafe di Pavia [di Luc… - MarcoVisita : RT @repubblica: Le rubano i documenti e a sua insaputa diventa madre di una bambina: la scoperta all'Anagrafe di Pavia -