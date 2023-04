Milano: appello ribalta sentenza, ex comandate polizia locale assolto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - L'ex comandante della polizia locale Antonio Barbato è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dai giudici della seconda sezione penale dalla corte d'appello di Milano, dopo la condanna in primo grado a tre anni e nove mesi, dalle accuse di falso ideologico e frode in pubbliche forniture. Barbato, difeso dagli avvocati Massimiliano Annetta e Roberta Rossi, era accusato del reato di frode nelle pubbliche forniture, legato ad alcuni dei filmati al centro della campagna che prevedeva laboratori didattici per pedoni e ciclisti, attività nelle scuole e altre iniziative. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023), 12 apr. (Adnkronos) - L'ex comandante dellaAntonio Barbato è stato"perché il fatto non sussiste" dai giudici della seconda sezione penale dalla corte d'di, dopo la condanna in primo grado a tre anni e nove mesi, dalle accuse di falso ideologico e frode in pubbliche forniture. Barbato, difeso dagli avvocati Massimiliano Annetta e Roberta Rossi, era accusato del reato di frode nelle pubbliche forniture, legato ad alcuni dei filmati al centro della campagna che prevedeva laboratori didattici per pedoni e ciclisti, attività nelle scuole e altre iniziative.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora… - RaiNews : 'Lancio un appello per trovare e convincere la mamma di Enea'. Con queste parole inizia il video messaggio con cui… - n14coraggio : Gazzetta dello sport L’appello per Milano di Fusaro | Dal 15 al 25 - GianluigiPaesan : RT @EzioGreggio: Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora seguito… - little8xikey : RT @alexcabot_: Appello per trovare e convincere il papà di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora seguito d… -