Milan, sfida al Napoli anche sul mercato: obiettivo per Maldini in casa Udinese (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la brillante prestazione del Maradona, sublimata da un perentorio successo per 0-4, è arrivato un pareggio con l’Empoli a gettare nuove ombre sul Milan. I ragazzi di Pioli non sono riusciti a sfondare il muro eretto dai toscani, finendo per pareggiare una gara che tutti o quasi davano per scontata in favore del Diavolo. L’attenzione dei rossoneri è sembrata però rivolta non tanto alla partita contro gli uomini allenati da Paolo Zanetti, quanto piuttosto al doppio confronto nei quarti di finale di Champions League con il Napoli. Stefano Pioli, allenatore del Milan @livephotosport Al Meazza andrà in scena il primo della sfida in due atti fra Milan e Napoli. Dopo il sorteggio gli azzurri sembravano nettamente favoriti, ma con la vittoria in campionato i rossoneri hanno ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la brillante prestazione del Maradona, sublimata da un perentorio successo per 0-4, è arrivato un pareggio con l’Empoli a gettare nuove ombre sul. I ragazzi di Pioli non sono riusciti a sfondare il muro eretto dai toscani, finendo per pareggiare una gara che tutti o quasi davano per scontata in favore del Diavolo. L’attenzione dei rossoneri è sembrata però rivolta non tanto alla partita contro gli uomini allenati da Paolo Zanetti, quanto piuttosto al doppio confronto nei quarti di finale di Champions League con il. Stefano Pioli, allenatore del@livephotosport Al Meazza andrà in scena il primo dellain due atti fra. Dopo il sorteggio gli azzurri sembravano nettamente favoriti, ma con la vittoria in campionato i rossoneri hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Milan, sfida al Napoli anche sul mercato: obiettivo per Maldini in casa Udinese #Calciomercato, Milan, Napoli, Udi… - M09410397 : RT @localteamtv: Champions League, l'arrivo del pullman del Napoli a San Siro per la sfida contro il Milan #ChampionsLeague #MilanNapoli #l… - DaniGrassini : Arrivato anche il #Napoli a San Siro. Sempre meno all'inizio della sfida contro il #Milan - MilanNewsit : Mauro: 'Le ultime due gare portano la sfida tra Milan e Napoli al 50% e 50%' - eatinParis : RT @localteamtv: Champions League, l'arrivo del pullman del Napoli a San Siro per la sfida contro il Milan #ChampionsLeague #MilanNapoli #l… -