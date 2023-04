Milan | Pioli | 'Non conta solo il risultato | mi ispiro a Guardiola e Ancelotti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #MilanNapoli: la buona stella di #Pioli è tornata a brillare, ma #Spalletti andrà in semifinale… - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Pioli: 'Theo può ancora miglorare. #Maignan ha superato le aspettative' #SempreMilan - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Ultimissime #Milan: le probabili formazioni di Milan e Napoli, parla ancora Pioli -

"La storia delè giocare in Champions: siamo felici, ma non dobbiamo fermarci qua". A dirlo è Stefano, in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe. L'allenatore rossonero, a poche ore dalla sfida ...Come sta il Napoli Il Napoli di Luciano Spalletti si è prontamente rialzato in campionato, dopo la batosta subita proprio daldi Stefano, vincendo (senza convincere) contro il Lecce. La ...Stefanoha diramato la lista dei convocati delin vista della sfida di questa sera contro il Napoli per l'andata dei quarti di Champions League. Nessuna sorpresa, torna a disposizione anche Pierre ...

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della sfida con il Napoli. Queste le sue parole ad Amazon Prime: "Ci siamo preparati nel miglior modo possibile e sappiamo l'importanza di questa ..."La storia del Milan è giocare in Champions: siamo felici, ma non dobbiamo fermarci qua". A dirlo è Stefano Pioli, in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe. (ANSA) ...