Milan, negli occhi il poker ma non sarà lo stesso Napoli. Osimhen fuori nella serata più importante (Di mercoledì 12 aprile 2023) negli occhi c'è il clamoroso poker servito in campionato meno di dieci giorni fa, ma non sarà e non può essere lo stesso Napoli. Non abbiamo la palla di vetro, semplicemente quella versione così opaca e in difficoltà si era vista di fatto mai in tutta la splendida stagione degli azzurri, e il Milan lo sa. Non può pensare di avere vita facile nel meraviglioso derby di Champions, una partita attesissima perché mette di fronte due italiane nei quarti della coppa più prestigiosa, e questo vuol dire che una andrà in semifinale, nella speranza che anche l'Inter riesca ad arrivarci, così da avere un nuovo derby e una nostrana in finale. Il calcio italiano protagonista nei quarti con sei squadre nelle tre competizioni, ...

