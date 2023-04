Milan-Napoli, Spalletti: “Ho due soluzioni oltre Raspadori in attacco” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Luciano Spalletti parla ad Amazon Prime Video della sfida di Champions League tra Milan e Napoli, con il dubbio Raspadori. Il tecnico del Napoli deve fronteggiare l’emergenza in attacco con l’assenza di Osimhen e Simeone per infortunio. Poi c’è il dubbio Raspadori che non è al meglio. Spalletti a Prime Video dice: “Ci sono valutazioni in corso, Raspadori è l’unico che può fare quel ruolo lì. Ma qualora non dovesse farcela ho almeno due o tre calciatori che possono giocare nella posizione di prima punta e sono: Elmas, Kvaratskhelia e Lozano. Loro hanno le caratteristiche per poter sostituire Osimhen“. Sul Napoli senza Osimhen, Spalletti dice: “Come diceva un grandissimo allenatore di football, la forza ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lucianoparla ad Amazon Prime Video della sfida di Champions League tra, con il dubbio. Il tecnico deldeve fronteggiare l’emergenza incon l’assenza di Osimhen e Simeone per infortunio. Poi c’è il dubbioche non è al meglio.a Prime Video dice: “Ci sono valutazioni in corso,è l’unico che può fare quel ruolo lì. Ma qualora non dovesse farcela ho almeno due o tre calciatori che possono giocare nella posizione di prima punta e sono: Elmas, Kvaratskhelia e Lozano. Loro hanno le caratteristiche per poter sostituire Osimhen“. Sulsenza Osimhen,dice: “Come diceva un grandissimo allenatore di football, la forza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - FBiasin : “E quindi l’Inter gioca in Portogallo” “Sì” “E domani c’è Milan-Napoli” “Sì” “Eh ma non è giusto” “In che senso” “L… - andrea_ripamont : Personalmente non riesco ancora a credere che una tra Inter/Benfica e Milan/Napoli andrà in finale di… - tvblogit : Milan-Napoli di Champions League: stasera in diretta in esclusiva su Prime Video -