Milan-Napoli, Spalletti: “Abbiamo 20 punti di vantaggio sull’Inter che di sicuro andrà in semifinale” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Intervistato da Amazon Prime Video, Luciano Spalletti ha parlato dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Milan e uno dei passaggi più interessanti è quello sulle assenze al ritorno alle quali il tecnico di Certaldo pensa di poter sopperire, spiegando i motivi: “Siamo arrivati a questo punto perché Abbiamo vinto tante partite. Il periodo che Abbiamo passato è lungo, non si tratta di un episodio. Se arrivi ad essere a 20 punti di vantaggio da una squadra che arriverà sicuramente in semifinale, perché l’Inter ha fatto un grandissimo risultato, è segno che di vittorie ne sono state fatte tante e bene. Mettere 20 punti dietro squadre come l’Inter e come il Milan è sintomo di forza, di continuità, di carattere. Non si è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Intervistato da Amazon Prime Video, Lucianoha parlato dopo la sconfitta del suocontro ile uno dei passaggi più interessanti è quello sulle assenze al ritorno alle quali il tecnico di Certaldo pensa di poter sopperire, spiegando i motivi: “Siamo arrivati a questo punto perchévinto tante partite. Il periodo chepassato è lungo, non si tratta di un episodio. Se arrivi ad essere a 20dida una squadra che arriverà sicuramente in, perché l’Inter ha fatto un grandissimo risultato, è segno che di vittorie ne sono state fatte tante e bene. Mettere 20dietro squadre come l’Inter e come ilè sintomo di forza, di continuità, di carattere. Non si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - MZaba03 : La mia postazione per vedere le partite essere come: #ChampionsLeague #milan #Napoli #RealMadrid #Chelsea - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #MilanNapoli, #Spalletti non teme le assenze e tira in ballo l'#Inter: 'Andrà di sicuro in semifinale e noi abbiamo 20 p… -