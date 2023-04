Milan-Napoli, Savoldi: «Gli azzurri hanno più credibilità» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole di Giuseppe Savoldi, ex calciatore del Napoli, sulla sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Milan Giuseppe Savoldi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Milan e Napoli. LE PAROLE – «Il Napoli sta scoprendo adesso delle difficoltà, ha problemi senza Osimhen nella finalizzazione, il Milan invece ha qualche criticità in questo senso che si porta dietro da un po’. Senza Osimhen, gli equilibri sono cambiati, ma la squadra di Spalletti ha una credibilità maggiore se si ragiona sulle due gare. Raspadori e Simeone non mi hanno convinto, non per demeriti ma per la continuità che non hanno avuto. Sarà sfida a distanza tra Leao e Kvara, fanno la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole di Giuseppe, ex calciatore del, sulla sfida dei quarti di finale di Champions League contro ilGiuseppeha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra. LE PAROLE – «Ilsta scoprendo adesso delle difficoltà, ha problemi senza Osimhen nella finalizzazione, ilinvece ha qualche criticità in questo senso che si porta dietro da un po’. Senza Osimhen, gli equilibri sono cambiati, ma la squadra di Spalletti ha unamaggiore se si ragiona sulle due gare. Raspadori e Simeone non miconvinto, non per demeriti ma per la continuità che nonavuto. Sarà sfida a distanza tra Leao e Kvara, fanno la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - giacomodiecitod : RT @RadioRossonera: 'È un piacere parlare con tutti i milanisti in una giornata così speciale per noi' ??? Non solo #MilanNapoli, anche il… - italia14maggio : @napoli_network Non è l Milan Channel? -