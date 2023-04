Milan-Napoli, Raspadori è l’unico attaccante di ruolo, ma non ha i 90? nelle gambe (Di mercoledì 12 aprile 2023) Napoli e Milan sono al Meazza in attesa di affrontarsi alle 21 nel match di Champions. A poco più di un’ora e mezza dal fischio d’inizio, Spalletti non ha ancora sciolto i dubbi sulla formazione, e in particolare sull’attacco. Con Osimhen assente (proverà ad esserci al ritorno) e Simeone out, Raspadori è l’unico attaccante di ruolo a disposizione, ma non ha i 90? nelle gambe LE PROBABILI FORMAZIONI Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023)sono al Meazza in attesa di affrontarsi alle 21 nel match di Champions. A poco più di un’ora e mezza dal fischio d’inizio, Spalletti non ha ancora sciolto i dubbi sulla formazione, e in particolare sull’attacco. Con Osimhen assente (proverà ad esserci al ritorno) e Simeone out,dia disposizione, ma non ha i 90?LE PROBABILI FORMAZIONI(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano,, Kvaratskhelia. All. Spalletti L'articolo ...

