Milan-Napoli, problemi per i tifosi azzurri: c’entrano i voli per Milano! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano ormai poche ore all’inizio di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League e partita che, in qualsiasi modo finirà, entra di diritto nella storia del club. I tifosi non hanno voluto perdersi questo appuntamento con la storia e in tantissimi hanno deciso di seguire la squadra a San Siro per vedere dal vivo il match. Stadio San Siro Vista la “vicinanza” con Milano, parecchi supporters azzurri hanno deciso di partire con macchine, furgoni o treno, ma c’è anche chi ha optato per l’aereo per risparmiare tempo. Ma oggi qualcuno ha ricevuto una spiacevolissima sorpresa: diversi voli Napoli-Milano sono stati cancellati dalle compagnie aeree. Questa la mail inviata da Ryanair a un tifoso del ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano ormai poche ore all’inizio di, andata dei quarti di finale di Champions League e partita che, in qualsiasi modo finirà, entra di diritto nella storia del club. Inon hanno voluto perdersi questo appuntamento con la storia e in tantissimi hanno deciso di seguire la squadra a San Siro per vedere dal vivo il match. Stadio San Siro Vista la “vicinanza” cono, parecchi supportershanno deciso di partire con macchine, furgoni o treno, ma c’è anche chi ha optato per l’aereo per risparmiare tempo. Ma oggi qualcuno ha ricevuto una spiacessima sorpresa: diversio sono stati cancellati dalle compagnie aeree. Questa la mail inviata da Ryanair a un tifoso del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - DiMarzio : #UCL | #Napoli, la probabile in vista del #Milan: out #Osimhen e #Simeone - sportli26181512 : Capelli, Curva Sud: 'Vicini alle curve del Napoli, pazzesco cosa ha detto De Laurentiis. E Maradona...': Giancarlo… - Luxgraph : Quattro tunnel in 20 secondi: ecco chi l'ha fatto in City-Bayern -