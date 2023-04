Milan-Napoli, probabili formazioni: Pioli con Leao, Osimhen out (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Champions League 2022/23 ha ufficialmente iniziato a mandare in scena le gare dei quarti di finale nella serata di ieri, martedì 11 aprile. L’Inter ha espugnato il Da Luz, battendo il Benfica per 2-0, mentre il Manchester City ha ottenuto un dominante 3-0 contro il Bayern Monaco. Stasera, sarà la volta delle altre due gare, quella fra Real Madrid e Chelsea, ma soprattutto la gara tutta italiana a San Siro dove si sfideranno Milan e Napoli. Esultanza Milan @livephotosport Le due squadre si presentano al match a dieci giorni di distanza dall’incontro di campionato andato in scena al Maradona, dove il Milan di Pioli ha annichilito il Napoli per 4-0 con un Rafael Leao in forma stratosferica, autore di una doppietta. A San Siro, ci si aspetta un match totalmente ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Champions League 2022/23 ha ufficialmente iniziato a mandare in scena le gare dei quarti di finale nella serata di ieri, martedì 11 aprile. L’Inter ha espugnato il Da Luz, battendo il Benfica per 2-0, mentre il Manchester City ha ottenuto un dominante 3-0 contro il Bayern Monaco. Stasera, sarà la volta delle altre due gare, quella fra Real Madrid e Chelsea, ma soprattutto la gara tutta italiana a San Siro dove si sfideranno. Esultanza@livephotosport Le due squadre si presentano al match a dieci giorni di distanza dall’incontro di campionato andato in scena al Maradona, dove ildiha annichilito ilper 4-0 con un Rafaelin forma stratosferica, autore di una doppietta. A San Siro, ci si aspetta un match totalmente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - belottiano : Come dici? Milan - Napoli ai quarti di finale di Champions? possibile EuroDerby in semifinale? Devi aver fatto pr… - milansette : Milan-Napoli, le probabili formazioni: Olivera in vantaggio su Rui, rebus attacco -