Milan-Napoli: presentazione match, statistiche e quote (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano poche ore ad uno dei match più attesi per il calcio italiano ed europeo: la sfida tra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti. In palio l’accesso alle semifinali di Champions League. Il derby tutto italiano Milan – Napoli è pronto ad infiammare il mercoledì di Champions League. Manca davvero Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano poche ore ad uno deipiù attesi per il calcio italiano ed europeo: la sfida tra ildi Stefano Pioli ed ildi Luciano Spalletti. In palio l’accesso alle semifinali di Champions League. Il derby tutto italianoè pronto ad infiammare il mercoledì di Champions League. Manca davvero

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - StarsDeborah_of : RT @AntonioSLV54: @WorldACMilan Vendo 3 biglietti per la partita Milan Napoli Settore 162! Vieni in DM per chi è interessato! ???? - StarsDeborah_of : RT @AntonioSLV54: @acmilan Vendo 3 biglietti per la partita Milan Napoli Settore 162! Vieni in DM per chi è interessato! ???? -