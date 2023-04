Milan-Napoli, Pioli ripropone la stessa formazione del 4-0 al Maradona con Bennacer su Lobotka (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stefano Pioli è pronto a ribaltare i pronostici, come già fatto in campionato, per la sfida di Champions League tutta italiana contro il Napoli. Per farlo, probabilmente, riproporrà proprio gli stessi 11 con cui aveva vinto per 4-0 al Maradona. In più, il tecnico dei rossoneri ha recuperato alcune pedine che potrebbero essere utili, come Pierre Kalulu, che potrebbe lanciare a gara in corso e Simon Kjaer, che farebbe scivolare in panchina Thiaw. Sia per la Gazzetta che per il Corriere dello Sport, la mossa tattica sarà il piazzamento di Bennacer sulla trequarti, per limitare il gioco di Lobotka. Il Corriere dello Sport scrive: “Il tecnico Milanista punterà ancora sul 4-2-3-1 che ha sorpreso gli azzurri al Maradona, con Mike Maignan tra i pali, in difesa rientra Simon ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stefanoè pronto a ribaltare i pronostici, come già fatto in campionato, per la sfida di Champions League tutta italiana contro il. Per farlo, probabilmente, riproporrà proprio gli stessi 11 con cui aveva vinto per 4-0 al. In più, il tecnico dei rossoneri ha recuperato alcune pedine che potrebbero essere utili, come Pierre Kalulu, che potrebbe lanciare a gara in corso e Simon Kjaer, che farebbe scivolare in panchina Thiaw. Sia per la Gazzetta che per il Corriere dello Sport, la mossa tattica sarà il piazzamento disulla trequarti, per limitare il gioco di. Il Corriere dello Sport scrive: “Il tecnicoista punterà ancora sul 4-2-3-1 che ha sorpreso gli azzurri al, con Mike Maignan tra i pali, in difesa rientra Simon ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - FBiasin : “E quindi l’Inter gioca in Portogallo” “Sì” “E domani c’è Milan-Napoli” “Sì” “Eh ma non è giusto” “In che senso” “L… - alehernandez19_ : RT @belottiano: Come dici? Milan - Napoli ai quarti di finale di Champions? possibile EuroDerby in semifinale? Devi aver fatto proprio un… - napolista : Milan-Napoli, Pioli ripropone la stessa formazione del 4-0 al Maradona con #Bennacer su #Lobotka Per Gazzetta e Co… -