Milan-Napoli | Pioli dirama i convocati | rossoneri al al completo | torna Kalulu

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio di, andata del quarto di finale di UEFA Champions League. Cresce l’attesa per una sfida che dà lustro al calcio italiano, visto e considerato che una delle due approderà sicuramente alla semifinale. I, che in campionato sono abissalmente distanti dagli avversari,no a giocare un quarto di finale di una competizione europea ad undici anni di distanza dalla ultima. La volontà è ovviamente quella di replicare quanto di meraviglioso realizzato una decina di giorni fa, quando la squadra diha letteralmente demolito i partenopei. Olivier Giroud e Alessandro Florenzi () – @livephotosport Per ilinvece, quello raggiunto, è un traguardo storico: per la prima volta nella propria storia ...

L'allenatore rossonero, a poche ore dalla sfida con ilper l'andata dei quarti di Champions, si focalizza sui francesi del suo: "Maignan si è rivelato anche migliore di quanto pensassi: ..., Giacomo Raspadori è il grande dubbio di Spalletti per il match di Champions: ecco come può sostituirlo Come scrive il Corriere della Sera, ilnon sa ancora se potrà contare su ...Dove vedere la partitasarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video : per vederla in tv - per gli abbonati o per chi aderirà al periodo di prova gratuito di 30 giorni ...

Grande attesa per l'andata dei quarti di finale, calcio d'inizio alle ore 21, teatro dell'incontro sarà il Meazza di San Siro ...Ecco quali sono i precedenti "derby italiani" nella storia delle coppe europee: da Verona-Juventus dell'85 a Milan-Napoli di questa sera.