Milan-Napoli, Pavarese: “Spalletti imiti l’Avellino di Vinicio. Non siamo mica fessi” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gigi Pavarese, dirigente sportivo ha parlato della sfida tra Milan e Napoli per i quarti di finale d’andata della Champions League. L’ex direttore sportivo del Napoli, Gigi Pavarese, ha partecipato al programma radiofonico “1 Football Club” e ha espresso le sue previsioni sulla partita di questa sera. Pavarese prevede una sfida molto tattica e il risultato sarà indicativo per il ritorno al Maradona. Riguardo alle possibili scelte di formazione, Pavarese ha suggerito che il tecnico Spalletti potrebbe optare per una soluzione simile a quella utilizzata all’Avellino di Vinicio della stagione 1980/1981. “Va ricordato l’Avellino di Vinicio della stagione 1980/1981, in cui l’allenatore dei ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gigi, dirigente sportivo ha parlato della sfida traper i quarti di finale d’andata della Champions League. L’ex direttore sportivo del, Gigi, ha partecipato al programma radiofonico “1 Football Club” e ha espresso le sue previsioni sulla partita di questa sera.prevede una sfida molto tattica e il risultato sarà indicativo per il ritorno al Maradona. Riguardo alle possibili scelte di formazione,ha suggerito che il tecnicopotrebbe optare per una soluzione simile a quella utilizzata aldidella stagione 1980/1981. “Va ricordatodidella stagione 1980/1981, in cui l’allenatore dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - sscalcionapoli1 : Pasqualin: “Osimhen può avere più mercato di Kvara, il Napoli ha più pressione del Milan” - Fantacalciok : Formazioni Milan – Napoli: ecco chi scende in campo -