Milan-Napoli, Ordine: “Chi è il pazzo che farebbe giocare le riserve?” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Franco Ordine, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Champions League tra Milan e Napoli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 aprile 2023) Franco, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Champions League tra

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - sottilismo : @marcosalonso317 milan squadra che odio di più al mondo non potrei mai pensarla così anzi se il napoli è la squadra… - Giuspio0823 : RT @FBiasin: A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista dotato di se… -