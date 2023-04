Milan-Napoli oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ il gran giorno. Questa sera, alle ore 21, Milan e Napoli si sfidano allo stadio “San Siro” per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2022-23. Dopo le vittorie su Tottenham ed Eintracht Francoforte negli ottavi, le due squadre italiane si affrontano in un doppio confronto che vale l’ingresso tra le prime quattro d’Europa. Uno scontro fratricida che sarà visibile solamente in streaming attraverso Amazon Prime. La diretta in chiaro non è infatti prevista. LA DIRETTA LIVE DI Milan-Napoli DALLE 21.00 Le ultimissime in vista di questa sfida tutta italiana, inedita in Champions League, vedono gli azzurri in difficoltà. Nonostante la vittoria dello scudetto sia solo una questione di tempo (a nove gare dalla fine i punti di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ il gran giorno. Questa sera, alle ore 21,si sfidano allo stadio “San Siro” per l’andata dei quarti di finale della2022-23. Dopo le vittorie su Tottenham ed Eintracht Francoforte negli ottavi, le due squadre italiane si affrontano in un doppio confronto che vale l’ingresso tra le prime quattro d’Europa. Uno scontro fratricida che sarà visibile solamente inattraverso Amazon Prime. La diretta in chiaro non è infatti prevista. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 21.00 Le ultimissime in vista di questa sfida tutta italiana, inedita in, vedono gli azzurri in difficoltà. Nonostante la vittoria dello scudetto sia solo una questione di tempo (a nove gare dalla fine i punti di ...

