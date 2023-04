Milan-Napoli, Maldini torna sulla polemica con Spalletti: “Per i miei gusti ha parlato troppo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Discorso superato con Spalletti? Non voglio commentare questa cosa. L’ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei giusti, l’ha fatto anche parlando troppo”. Lo ha detto Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, prima della sfida contro il Napoli tornando sulla querelle con Spalletti in campionato e non gettando certo acqua sul fuoco: “I sogni fanno parte del bagaglio tecnico e morale del Milan, abbiamo una squadra che non ha ancora espresso il suo massimo livello”. Sul rinnovo di Leao: “La fiducia cresce, ma non è l’argomento del giorno. Oggi siamo sulla stessa strada, noi e Leao, quindi abbiamo un obiettivo che si può dire comune”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Discorso superato con? Non voglio commentare questa cosa. L’ha già fatto lui e, per quelli che sono igiusti, l’ha fatto anche parlando”. Lo ha detto Paolo, direttore tecnico del, prima della sfida contro ilndoquerelle conin campionato e non gettando certo acqua sul fuoco: “I sogni fanno parte del bagaglio tecnico e morale del, abbiamo una squadra che non ha ancora espresso il suo massimo livello”. Sul rinnovo di Leao: “La fiducia cresce, ma non è l’argomento del giorno. Oggi siamostessa strada, noi e Leao, quindi abbiamo un obiettivo che si può dire comune”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sole24ore : Milan(o)-Napoli: due città, due squadre di calcio, due economie - 4LEX4ND4N0V1C : Nessuno: Ezequel Lavezzi: 'Chi passerà? Il Napoli farà un culo così al Milan.' #MilanNapoli - apetrazzuolo : PRIME VIDEO - Milan, Maldini: 'Partita difficilissima contro il Napoli che ha dominato in campionato e anche in Cha… -