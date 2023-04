Milan-Napoli, le quote per le scommesse: i bookmakers puntano sui partenopei (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ci siamo. Oggi è il grande giorno di Milan-Napoli match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023. Il tanto atteso derby italiano in salsa europea che vivrà il primo capitolo alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, con le due rivali che proveranno subito ad avvicinarsi alla qualificazione verso le semifinali. Cosa dobbiamo attenderci a livello di scommesse? Secondo i maggiori siti di riferimento, non va assolutamente escluso il “Gol”, ovvero tutte e due le squadre potrebbero andare a segno. La quota più alta arriva da Bet365 con 1.91, quindi Betfair a 1.87, mentre DaznBet e Planetwin365 sono a 1.83, mentre Starcasinò Bet è a 1.80. Andando nello specifico, la vittoria del Milan è bancata tra i 2.75 di Sisal ed i 2.85 di Snai e SportBet, con una forbice davvero risicata. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ci siamo. Oggi è il grande giorno dimatch valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023. Il tanto atteso derby italiano in salsa europea che vivrà il primo capitolo alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, con le due rivali che proveranno subito ad avvicinarsi alla qualificazione verso le semifinali. Cosa dobbiamo attenderci a livello di? Secondo i maggiori siti di riferimento, non va assolutamente escluso il “Gol”, ovvero tutte e due le squadre potrebbero andare a segno. La quota più alta arriva da Bet365 con 1.91, quindi Betfair a 1.87, mentre DaznBet e Planetwin365 sono a 1.83, mentre Starcasinò Bet è a 1.80. Andando nello specifico, la vittoria delè bancata tra i 2.75 di Sisal ed i 2.85 di Snai e SportBet, con una forbice davvero risicata. Il ...

