Milan - Napoli, le pagelle: Kvarastella non brilla, Brahim Diaz mago (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il primo round va al Milan, che con il gol di Bennacer batte per la seconda volta in dieci giorni il Napoli dopo il 4 - 0 al Maradona in campionato. La squadra di Spalletti soffre ma alla fine sfiora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - Danielee1899 : RT @FeliceRaimondo: Una vittoria importante ma che lascia tutto aperto per il ritorno. Napoli non avrà Anguissa e Kim ma credo farà di tutt… - GianlucaDe_Meo : @RaffoSarnataro Infinitamente superiori? Due partite, due vittorie del Milan. 5 gol subiti dal Napoli, 0 gol fatti dal Napoli. -

