Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: via al primo atto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Milan e Napoli, andata dei quarti di Champions League. Era dal 2012 che i rossoneri non si qualificavano per questo turno della competizione: obiettivo raggiunto in questa edizione dopo aver eliminato il Tottenham agli ottavi di finale. Si tratta del quarto incrocio nel torneo tra squadre italiane e il 15° quarto di finale tra compagini della stessa nazione. Il più recente è la sfida tra Manchester City e Tottenham della stagione 2018/19. Il Milan ha partecipato alle tre precedenti sfide tutte italiane: ha battuto l’Inter ai gol in trasferta nelle semifinali del 2002/03 grazie ai gol in trasferta e la Juventus in finale. Ha superato i nerazzurri anche ai quarti di finale del 2004/05 con un 5-0 complessivo. Il bilancio dei rossoneri nei ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, andata dei quarti di Champions League. Era dal 2012 che i rossoneri non si qualificavano per questo turno della competizione: obiettivo raggiunto in questa edizione dopo aver eliminato il Tottenham agli ottavi di finale. Si tratta del quarto incrocio nel torneo tra squadre italiane e il 15° quarto di finale tra compagini della stessa nazione. Il più recente è la sfida tra Manchester City e Tottenham della stagione 2018/19. Ilha partecipato alle tre precedenti sfide tutte italiane: ha battuto l’Inter ai gol in trasferta nelle semifinali del 2002/03 grazie ai gol in trasferta e la Juventus in finale. Ha superato i nerazzurri anche ai quarti di finale del 2004/05 con un 5-0 complessivo. Il bilancio dei rossoneri nei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sole24ore : Milan(o)-Napoli: due città, due squadre di calcio, due economie - Muhamme5346410 : @pink_girrll Madrid....2 Chelsea...1 Correct score Napoli......2 AC Milan...0 Correct score - re_assoluto : Da questi primi 15 minuti si è già capito come andrà: il Napoli è 3 spanne sopra il Milan, ma passeranno i rossoneri. -